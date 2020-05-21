Gölette kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Gölette kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

UŞAK'ta serinlemek için girdiği Üçpınar Göleti'ne kaybolan Mustafa Özdemir'in (68) cansız bedeni bulundu.

UŞAK'ta serinlemek için girdiği Üçpınar Göleti'ne kaybolan Mustafa Özdemir'in (68) cansız bedeni bulundu. Eşme ilçesi Takmak Mahallesi'ndeki Üçpınar Göleti'nde dün balık tutan 3 arkadaş, sıcaktan bunalınca serinlemek için saat 18.00 sıralarında suya girdi. Bir süre sonra arkadaşlardan Mustafa Özdemir, suda çırpınmaya başladı. Özdemir'i kurtarmaya çalışan arkadaşları başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucu saat 01.30 sıralarında Mustafa Özdemir'in cansız bedeni, gölet kıyısına 7 metre uzaklıkta, 3 metre derinlikteki balık ağına takılmış olarak bulundu. Yapılan incelemenin ardından Özdemir'in cesedi, Eşme Yapılan incelemenin ardından Özdemir'in cesedi, Eşme Devlet Hastanesi 'nin morguna kaldırıldı. Cenazenin bugün öğlen saatlerinde otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu 'na gönderileceği öğrenildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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