Gölette Konser Var İsa Yeşilyurt - Son Dakika

Gölette Konser Var İsa Yeşilyurt Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Akşamları'nın 02 Temmuz Cuma günkü konuğu sanatçı İsa Yeşilyurt olacak.

15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeki Gölet'te gerçekleştirilecek olan konser, saat 19. 00'da dinleyicilere keyif dolu anlar yaşatacak.

Etkinlik Türü: Müzik Akşamları

Etkinlik Tarihi: 2 Temmuz 2021, Cuma

Etkinlik Mekanı: 15 Temmuz Millet Bahçesi Gölet Etkinlik Saati: 19: 00

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