Son Dakika Haberleri: Gölette mahsur kalan inek, 3 saat sonra kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Gölette mahsur kalan inek, 3 saat sonra kurtarıldı

3 saat önce

ERZURUM'un Aziziye ilçesine bağlı Toparlak Mahallesi'nde girdiği gölette mahsur kalan ineği, itfaiye ekibi kurtardı.

Gölette mahsur kalan inek, 3 saat sonra kurtarıldı, System.String[]
ERZURUM'un Aziziye ilçesine bağlı Toparlak Mahallesi'nde girdiği gölette mahsur kalan ineği, itfaiye ekibi kurtardı.
Olay, merkez Aziziye ilçesine bağlı Toparlak köyünde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Köydeki sulama göletine giren inek mahsur kaldı. İneğin kurtarılması için vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istedi. Yaklaşık 3 saat sudan çıkmaya çalıştığı için yorgun düşen ineği kurtarmak için bir itfaiye görevlisi can yeleği giyerek gölete girdi. Görevlinin ineğe bağladığı halatı kıyıda bekleyen arkadaşları ve vatandaşlar çekti. İtfaiye ekipleri, ineği kıyıya çıkardı.


- Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:09 Kaynak: DHA
Erzurum, İtfaiye, Aziziye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çiftçi, ırmakta telef olan ineğine sarılıp gözyaşı döktü Üvey kızlarına cinsel istismar sanığına 29 yıl hapis cezası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan paylaştı: İyi tatiller kuzularım El öptürüp çalışanına harçlık veren bakan eşi Pervin Ersoy: Eşim çok kızdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:20:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölette mahsur kalan inek, 3 saat sonra kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]