Gölette mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

BAHÇEŞEHİR'de yapay gölette mahsur kalan martıyı, itfaiye ekipleri botla kurtardı. Bir ayağını kaybeden martı, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bahçeşehir Gölet Parkı içerisinde bulunan yapay gölette bir martı mahsur kaldı. Parka yürüyüş için gelen vatandaşlar martının çırpındığını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verildi. Bahçeşehir İtfaiye İstasyonu'na bağlı itfaiye ekipleri botla beraber Bahçeşehir Gölet Parkı içindeki yapay gölete gitti. Bir süre hazırlık yapan itfaiye erleri, botla gölette martının bulunduğu bölgeye doğru açıldı.

Göletin ortasındaki metal parçalarına ayağını sıkıştıran martı itfaiye eri tarafından kurtarılarak bota alındı. Göletten kenara getirilen martının bir ayağının kopmak üzere olduğu görüldü. İtfaiye ekiplerine haber veren vatandaşlar, bu defa da İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne bağlı ALO153'ü arayıp İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne martının durumu hakkında bilgi verdi.

İtfaiye ekipleri de yaralı martıyı Bahçeşehir İtfaiye İstasyonu'na götürdü. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, martıyı itfaiye ekiplerinden teslim aldı. İtfaiye ekiplerine martının mahsur kaldığını haber veren İlkay Gürdal, "Yürüyüş yaparken martının çırpındığını fark ettik itfaiyeyi aradık. Geldi itfaiye sağ olsun kurtardı. Sağlık hizmeti de alırsa daha iyi olacak" dedi.

- İstanbul