Gölette yapılan arama çalışmaları
Gölette cesedin bulunması
Hastane morg önünde bekleyen vatandaşlar ŞIRNAK - Şırnak'ta dün bir özel maden ocağında gölete devrilen kamyon sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: AA
Şırnak, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Gölete düşen kamyonun sürücüsünün cesedi bulundu - Son Dakika
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