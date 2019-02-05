Son Dakika Haberleri: Golf: 17. Golf Mad Pro-Am Turnuvası

Golf: 17. Golf Mad Pro-Am Turnuvası

10 dakika önce

Antalya'da düzenlenecek 17. Golf Mad Pro-Am turnuvasında 31 ülkeden 250 sporcunun mücadele edeceği bildirildi.

Antalya'da düzenlenecek 17. Golf Mad Pro-Am turnuvasında 31 ülkeden 250 sporcunun mücadele edeceği bildirildi.

Organizasyon sahibi Bekir Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6-9 Şubat tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılımın yüksek olması nedeniyle müsabakaların, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki National Golf Kulübü ve Regnum Carya Golf Kulübünün sahalarında aynı anda yapılacağını söyledi.

Antalya'da havanın golf oynamak için son derece uygun olduğunu dile getiren Kara, "Turnuvada, üç amatör ve bir profesyonelden oluşan takımlar yarışıyor. Amatör oyuncuların hepsi ülkelerinde üst düzey iş adamları. Antalya'ya gelebilecek en üst düzey turisti golf sayesinde ağırlıyoruz. O yüzden bölgemizin ve ülkemizin tanıtımı açısından çok güzel bir turnuva olacak. Her yıl katılımcı sayısı artarak devam ediyor." diye konuştu.

Kara, turnuvada yarışan profesyonel sporcular için 90 bin avrolu para ödülü verileceğini belirterek, "Amatör sporcuların katıldığı ülkelere bakıldığında, Avrupa'nın en büyük Pro-Am turnuvasını Antalya'da gerçekleştireceğiz. Amatör sporcular için de çeşitli hediyeler olacak." ifadelerini kullandı.

Turnuvaya katılacak sporcuların Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı yapacağına inandığını aktaran Kara, turnuvaya destek olan firmalara teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:48 Kaynak: AA

serik, Bekir Kara, Antalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Belediye Bedava Bez Torba Dağıttı, Vatandaşlar Birbirini Ezdi Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Dikkat Çeken Talimat: 'Trafoya Bilmem Ne Girdi' Mazereti Oluşmasın

Zenit'in Yıldız Oyuncusu Artem Dzyuba, Fenerbahçe'den Çekiniyor Everton Taraftarları, Cenk Tosun'un "Gelişiyoruz" Sözü Sonrası Çılgına Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 18:58:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Golf: 17. Golf Mad Pro-Am Turnuvası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]