Golf: 18. Golf-Mad Pro-Am Turnuvası başladı

Antalya'da düzenlenen 18. Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Carya ve National Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada 25 ülkeden 144 golfçü mücadele ediyor. Üç gün sürecek turnuvada sporcular, 54 çukurda şampiyon olabilmek için yarışacak.

Organizasyon sorumlusu ve National Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara, hava çok güzel olduğu için turnuvaya şanslı başladıklarını söyledi.

Turnuvaya Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Ukrayna, Romanya ve Slovakya'dan katılımlar olduğunu belirten Kara, "Turnuvanın formatı 1 profesyonel, 3 amatör golfçüden oluşan takım oyunu. Amatörler genellikle ülkelerinde iş insanları seviyesinde kişiler. Turnuvada 36 takım mücadele ediyor. Turnuvayı birinci bitiren profesyonel golfçü, 5 bin avroluk ödülün sahibi olacak. Toplamda ise 70 bin avro para ödülü dağıtılacak." diye konuştu.

Organizasyonun geçen yılki şampiyonu profesyonel golfçü Ali Altuntaş ise bu sene de şampiyon olmak istediğini dile getirdi.

Turnuva, 7 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.