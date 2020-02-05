Golf: 19. Golf-Mad Pro-Am Turnuvası başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Golf: 19. Golf-Mad Pro-Am Turnuvası başladı - Son Dakika Spor

Golf: 19. Golf-Mad Pro-Am Turnuvası başladı

6 saat önce

Antalya'da düzenlenen 19. Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası başladı.

Golf: 19. Golf-Mad Pro-Am Turnuvası başladı, System.String[]

Antalya'da düzenlenen 19. Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Carya ve National Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada 26 ülkeden 236 golfçü mücadele ediyor. Dört gün sürecek turnuvada sporcular, 72 çukurda şampiyon olabilmek için yarışacak.

Organizasyon sorumlusu, Golf-Mad Türkiye Direktörü ve National Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara, turnuvanın formatının 1 profesyonel, 3 amatör golfçüden oluşan takım oyunu olduğunu söyledi.

Turnuvanın geride kalan dört yılına bakıldığında Almanya, Belçika, Avusturya gibi ülkelerden gelen oyuncu sayısının arttığını aktaran Kara, "Toplamda 75 bin avro para ödülü dağıtılacak. Turnuvayı birinci bitiren profesyonel golfçü, 5 bin avroluk ödülün sahibi olacak. Turnuvamızda daha önce Avrupa şampiyonu olmuş, başarılı isimler de yarışacak." ifadelerini kullandı.

Avusturyalı profesyonel golfçü Jeson Evans ise 2005'ten bu yana sahaları çok beğendiği için Antalya'ya golf oynamaya geldiğini, golf grupları getirdiğini dile getirdi.

Turnuva, 8 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Antalya, Belek, serik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:38 Kaynak: AA
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