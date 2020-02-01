Golf: 2020 TGF Türkiye Turu

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2020 TGF Türkiye Golf Turu 2. ayak müsabakalarına Antalya'da devam edildi.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Titanic Golf Kulübü sahalarında yapılan organizasyonda, 9'u kadın toplam 21 sporcu mücadele ediyor.
Müsabakaların ikinci gününde erkekler gross kategorisinde National AGGA'dan Taner Yamaç 145 (+5) gross skorla birinci, takım arkadaşları Orkunhan Kaplan 148 (+8) gross skorla ikinci, Berk Çelik ise 150 (+10) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.
Kadınlar da ise gross kategorisinde Kemer Golf Kulübünden Sude Bay 156 (+16) gross skorla birinci, İGGA'dan Ilgın Zeynep Denizci 159 (+19) gross skorla ikinci, takım arkadaşı Irmak Koyuncu 162 (+22) gross skorla üçüncü sırada bulunuyor.
Organizasyon yarın sona erecek.