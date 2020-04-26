Golf 8 R Nürburgring'de Görüntülendi! - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Golf 8 R Nürburgring'de Görüntülendi! - Son Dakika

Golf 8 R Nürburgring'de Görüntülendi!

15 dakika önce

Volkswagen, Golf R modelleri arasına yeni kasası olan Golf 8'i de ekledi. Golf 8 R meşhur pist Nürburgring'de görüntülendi.

Golf 8 R Nürburgring'de Görüntülendi!, System.String[]

Volkswagen, Golf R modelleri arasına yeni kasası olan Golf 8'i de ekledi. Golf 8 R meşhur pist Nürburgring'de görüntülendi. Görüntüler biraz kısıtlı olsa da Golf 8'i virajlarda görmek heyecan verici.


Volkswagen'in C segment temsilcisi Golf yeni kasası ile geçtiğimiz sene buluştu. Tabi standartın dışında olan modeller için bir süre beklemek gerekiyor ki o süre de tamamlandı diyebiliriz. Golf 8 R tamamlanmış hali ile Almanya'nın meşhur pisti Nürburgring'de görüntülendi.


Bu pistlerde görmeye alışkın olduğumuz kamuflajlar bu sefer Golf 8 R'da yok. Burada aracın tüm hatlarının hemen hemen bilinmesi büyük bir etken. Ancak videodaki aracın R tip egzoz sesinin gelmemesi akıllarda aracın bir prototip olabileceği fikrini oluşturuyor. Tabi aracın bu şekilde sessiz olması da mümkün. Ancak R ruhuna ne kadar yakışır tartışılır.


Tabi aracın motoru merak edilen bir konu. Golf 8 R kaputunun altında 2.0 litrelik dört silindirli canavar bir motor bulunduruyor. 329HP güç üreten bu araç, 4Motion sistemi ile gücünü yere aktarıyor. Motorun sürücüye verdiği kesintisiz hissi ise 7 ileri DSG şanzıman sağlıyor.


Tabi başta görüntüler kısıtlı dememin sebebi aracın video kaydının uzaktan alınmış olması. Böyle bir aracın bu tip bir yolda nasıl performans verdiği, virajları dönüş hızı ve şoförün kullanımdaki hali merak konusu. Tabi burada bir araç içi kamera olmadan bu bilgileri elde etmek mümkün değil. Bu soruların cevabını araç tanıtıldığında yapılacak testlerde öğrenmeyi ümit ediyoruz. Ancak videodan görebildiğimiz tek şey, Golf 8 R'ın keskin virajlara nasıl çizgisini bozmadan girip çıktığı.

Volkswagen, Almanya, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 12:27 

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