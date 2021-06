SPOR Golf Challenge 2021 sona erdi

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Golf Challenge, Şahin Sucukları sponsorluğunda Kemer Country Club'da gerçekleşti. Bugün oynanan son gün karşılaşmalarının ardından kazananlar belli oldu.

Kemer Country Club'da üç gün süren turnuvaya, Flo Ayakkabıcılık Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ziylan, Opet Petrolcülük CEO'su Fikret Öztürk, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, Serra Tokar, Seltek Group CEO'su Fehmi Zorlu, Beyhan Benardete, Şahin Sucukları Yönetim Kurulu Başkanı Salih Fazlıoğlu ve eşi Saniye Fazlıoğlu'nun da aralarında olduğu isimler katıldı. Tüm gün birbirleri ile yarışarak turnuvaya renk katan golf tutkunları, sosyal mesafe kuralları içerisinde eğlenceli anlar yaşadı.

SALİH FAZLIOĞLU: ÇOK ZEVKLİ GEÇTİ

Şahin Sucukları Yönetim Kurulu Başkanı Salih Fazlıoğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, çok yoğun bir katılım ile güzel bir organizasyon yaptıklarını belirterek, 'Golf Challenge'ın 2'ncisi düzenlendi. Biz heyecanını daha atamadık. İlk gün çocuklarımız vardı. O bambaşka bir keyifti. Çok zevkli geçti. İnsanlar, yoğun ilgi gösterdiler. 350 kişiye yakın katılım oldu. Herkes çok sağ olsun' dedi.

Dereceye giren isimlere kupalarını Salih Fazlıoğlu ve eşi Saniye Fazlıoğlu, Fikret Öztürk ve Erhan Kamışlı takdim etti. Organizasyonda ilk 3'e giren isimler şu şekilde oluştu:

27 JUNIOR OYUNCUNUN KATILDIĞI 'AKADEMİ SAHA' KATEGORİSİ:

Ömer İlhan Şahin

Emre Efe Duran

Ali Eraslan

Kaan Mumcu

Alaz Erdoğan

Ali Emir Uyar

37 JUNIOR İSMİN KATILDIĞI JUNİOR 18 HOLES KATEGORİSİ:

Maya Sorguç

Ömer Ersin Bilgin

Su Kabil

Bartu Olcan Çiğdem

Merve Üçerler

Defne Kösoğlu

39 İSMİN KATILDIĞI PRO KATEGORİ:

Ulaş Karataş

Mustafa Hocaoğlu

Taner Yamaç

Gencer Özcan

VERİLEN ÖZEL ÖDÜLLER;

ŞAHİN CAT MEN'S D KATEGORİSİ:

Nurettin Ender Kıy

Murat Doğan Ercan

Samet Karatekin

ŞAHİN CAT MEN'S C KATEGORİSİ:

Engin Aksoy

Nailcan Kurt

Cüneyt Sapmaz

ŞAHİN CAT MEN'S B KATEGORİSİ:

Mehmet Ziylan

Mete Boybeyi

Murat Şarsel

ŞAHİN CAT MEN'S A KATEGORİSİ:

Hasan Ceylan

Ali İslamoğlu

Fehmi Zorlu

ŞAHİN CAT LADİES B KATEGORİSİ:

Neriman Erim

Seliyha Elbeyoğlu

Merve Müftüoğlu

ŞAHİN CAT LADİES A KATEGORİSİ:

Ayşe Canan Ediboğlu

Serra Tokar

Nayeun Lee

Nearest to the Pin Leadies kategorisinde Şefika Kırçuval'a ve Nearest to the Pin Men's kategorisinde Bülent Ciritçi'ye ödülünü Saniye Fazlıoğlu verdi.

Longest Drive Ladies kategorisinde Beyhan Benardete, Longest Drive Men's kategorisinde Ali İslamoğlu'na ödülünü Salih Fazlıoğlu takdim etti.