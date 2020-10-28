Golf: Cumhuriyet Kupası

Erkekler C kategorisinde Kuşadası Golf Kulübünden Sinan Emre Şekerci 51 stableford skorla birinci, Klassis Golf Kulübünden Mehmet Sait Oğuz 44 stableford skorla ikinci, Ataşehir Golf Kulübünden Çağatay Demirayak 43 stableford skorla üçüncü, kadınlar B kategorisinde Kemer Golf Kulübünden Lara Biter 47 stableford skorla birinci, Klassis Golf Kulübünden Ayşe Ayan 42 stableford skorla ikinci ve Ataşehir Golf Kulübünden Klaudia Sapmaz Szibilla 39 stableford skorla üçüncü oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Klassis Golf Kulübü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası, bugün Silivri 'de yer alan Marmara Golf Sahası'nda başladı.

Türkiye Golf Federasyonunun katkılarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul 'da düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Son Dakika: İstanbul için yeni tedbirler mi var? Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası konuşuyor

Ali Koç'tan dikkat çeken Gökhan Gönül sözleri: Para için gitti algısı içimi çok acıtmıştı

Erdoğan'dan Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyasına ilginç yorum: Ya böyle bir şey var mı Türkiye'de