Son Dakika Haberleri: Golf keyfi yer altına indi
Son Dakika Spor Golf keyfi yer altına indi

Golf keyfi yer altına indi

2 saat önce

Kentin farklı noktalarında düzenlediği etkinliklerle Bursalıları sporla buluşturan Büyükşehir Belediyesi'nin metro istasyonunda gerçekleştirdiği mini golf etkinliği de vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Golf keyfi yer altına indi, System.String[]

Kentin farklı noktalarında düzenlediği etkinliklerle Bursalıları sporla buluşturan Büyükşehir Belediyesi'nin metro istasyonunda gerçekleştirdiği mini golf etkinliği de vatandaşlardan büyük ilgi gördü.


Yaz kış spor okulları, gençlik kampları ve okul sporları etkinlikleriyle sporu daha geniş kitlelere ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, sporu tesislerin dışına taşıyıp, 7'den 77'ye herkesle buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün Dünya Mini Golf Federasyonu Türkiye Temsilcisi Boğaziçi Golf Kulübü işbirliğiyle düzenlendiği etkinlik, dünyada yaygın olarak oynanan, Türkiye'de de son yıllarda ilginin giderek arttığı mini golf sporunu Bursalılarla buluşturdu. Geçtiğimiz ay Kent Meydanı'nda yapılan ve büyük ilgi görün mini golf etkinliği, bu kez yer altına taşındı ve Şehreküstü Metro İstasyonunda yapıldı. İstasyon kurulan golf platformlarını gören vatandaşlar önce meraklı gözlerle ne olduğunu anlaya çalışırken, kısa sürede golf sopalarını ellerinde buldu. Görevlilerden oyunun nasıl oynanacağını öğrenen vatandaşlar, platform üzerindeki deliğe golf topunu geçirebilmek için mücadele etti. Sadece çocuklar ve gençler değil tüm vatandaşların büyük bir merak ve heyecanla eşlik ettiği organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.


Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Nurullah Yıldız, Büyükşehir Belediyesi olarak sporu tabana yaymayı, sporun her kesimden insanlara ulaşmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Vatandaşların sadece spor tesislerinde değil tesis dışında da sportif aktivitelere katılmasını arzuladıklarını vurgulayan Yıldız, " Amacımız sadece çocukları ve gençleri değil, 7'den 77'ye aileleri, velileri de spora dahil etmek. Vatandaşlarımızın da yoğun ilgisi olduğunu gördük. Bu bizi sevindirdi" dedi. - BURSA

Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:51 Kaynak: İHA
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