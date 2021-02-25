Golf: Mad Junior Open 2021 - Son Dakika

Golf: Mad Junior Open 2021

25.02.2021 15:37

"Golf Mad Junior Open 2021" turnuvası Antalya'da başladı.

"Golf Mad Junior Open 2021" turnuvası Antalya'da başladı.

Golf Mad tarafından düzenlenen ve Belek Turizm Merkezi'ndeki Cornelia Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen organizasyonda, 15 ülkeden 95 sporcu mücadele ediyor.

U21, U14 ve U12 olmak üzere üç kategoride yapılan turnuvada, golfçülerin elde edecekleri puanlar dünya sıralamasına etki edecek.

Türk sporcular Yılmaz Batan, Kadirhan Yener, Hasan Şekeroğlu, Bayram Bahri Kara'nın da mücadele ettiği organizasyon, yarınki mücadelelerin ardından ödül töreniyle sona erecek.

Golf Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara, turnuvanın junior ayağının ilk defa Türkiye'de oynandığını söyledi.

Golf: Mad Junior Open 2021
Golf: Mad Junior Open 2021
Golf: Mad Junior Open 2021
Golf: Mad Junior Open 2021

Antalya, Türkiye, Turizm, Golf, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Golf: Mad Junior Open 2021 - Son Dakika Spor


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