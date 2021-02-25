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"Golf Mad Junior Open 2021" turnuvası Antalya'da başladı.

Golf Mad tarafından düzenlenen ve Belek Turizm Merkezi'ndeki Cornelia Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen organizasyonda, 15 ülkeden 95 sporcu mücadele ediyor.

U21, U14 ve U12 olmak üzere üç kategoride yapılan turnuvada, golfçülerin elde edecekleri puanlar dünya sıralamasına etki edecek.

Türk sporcular Yılmaz Batan, Kadirhan Yener, Hasan Şekeroğlu, Bayram Bahri Kara'nın da mücadele ettiği organizasyon, yarınki mücadelelerin ardından ödül töreniyle sona erecek.

Golf Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara, turnuvanın junior ayağının ilk defa Türkiye'de oynandığını söyledi.