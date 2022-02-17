Üye Girişi
SPOR Geleceğin yıldız golfçüleri Antalya'da buluştu - Son Dakika

SPOR Geleceğin yıldız golfçüleri Antalya'da buluştu

17.02.2022 14:30

SPOR Geleceğin yıldız golfçüleri Antalya'da buluştuNamık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),(DHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Golf Mad Junior Open başladı.

SPOR Geleceğin yıldız golfçüleri Antalya'da buluştu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),(DHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Golf Mad Junior Open başladı.

Belek turizm merkezindeki tesislerde oynanan turnuvaya 14 ülkeden 3 kategoride 112 golfçü katıldı. Sporcular 3 gün boyunca 54 çukurda şampiyon olabilmek için yarışacak. Turnuvada Türkiye, Bulgaristan, İsviçre, Ukrayna, Rusya ve Polonya milli takım düzeyinde sporcu yer aldı. Turnuva hakkında bilgi veren Golf Mad Junior Open Türkiye Direktörü Bekir Kara, Turnuvada puan alacak golfçüler dünya sıralamasında yukarı çıkacak ya da aşağıya inecek. Turnuvamızda bazı ülkeler milli takımları ile katıldı. Turnuvada U21, U16 ve U12 kategorileri var. Bu turnuva Türk milli takımı oyuncularımız için çok büyük tecrübe olacak dedi.

Turnuvaya milli takım olarak katıldıklarını söyleyen Ukrayna Golf Federasyonu Genel Sekreteri Vladimir Pilipenko, Turnuva özellikle genç golfçüleri hedef aldığı için bizim için çok önemli. Bu tür turnuvaların çoğalması faydalı olacaktır. Turnuvada bir çok ülkeden katılım olması da genç oyuncularımıza tecrübe kazandıracaktır diye konuştu.

Turnuva cumartesi günü düzenlenecek törenle sona erecek.

SPOR Geleceğin yıldız golfçüleri Antalya'da buluştu
SPOR Geleceğin yıldız golfçüleri Antalya'da buluştu
SPOR Geleceğin yıldız golfçüleri Antalya'da buluştu
SPOR Geleceğin yıldız golfçüleri Antalya'da buluştu
SPOR Geleceğin yıldız golfçüleri Antalya'da buluştu
SPOR Geleceğin yıldız golfçüleri Antalya'da buluştu
SPOR Geleceğin yıldız golfçüleri Antalya'da buluştu
SPOR Geleceğin yıldız golfçüleri Antalya'da buluştu
SPOR Geleceğin yıldız golfçüleri Antalya'da buluştu
SPOR Geleceğin yıldız golfçüleri Antalya'da buluştu
SPOR Geleceğin yıldız golfçüleri Antalya'da buluştu
SPOR Geleceğin yıldız golfçüleri Antalya'da buluştu
SPOR Geleceğin yıldız golfçüleri Antalya'da buluştu
SPOR Geleceğin yıldız golfçüleri Antalya'da buluştu
SPOR Geleceğin yıldız golfçüleri Antalya'da buluştu
SPOR Geleceğin yıldız golfçüleri Antalya'da buluştu
SPOR Geleceğin yıldız golfçüleri Antalya'da buluştu

YORUMLAR
500

Türkiye, Antalya, Milli, Golf, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Geleceğin yıldız golfçüleri Antalya'da buluştu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:43 Hayvan pazarında korkunç manzara! Silahla başından vurulmuş ceset bulundu!
16:39 Ukraynalı kadın askerlerin birbirlerinin kalçalarına vurdukları video gündem oldu!
16:33 Erdoğan'ın yaptığı su tarifelerinde indirim açıklamasından sonra Mansur Yavaş duyurdu: 3 gün önce başladık
16:22 Bugün Dünya Kediler Günü! Peki Türkiye'nin evcil hayvan karnesi nasıl? En yaygın kedi ismi hangisi?
16:21 Ünlü komedyen Ata Demirer, 50 kilo verdiği iddiasını Ozan Tufan üzerinden tiye aldı: Kork benden, haftaya sahadayım
16:12 Sevcan Orhan, Orhan Gencebay için: Bir insan neden çok bahsediyorsa orada bir kusuru vardır
16:08 Bahar Candan'ın yorumu ortalığı karıştırdı! Nihat Doğan canlı yayında sordu: Prostat ilişkiye engel mi?
15:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın bir bahane aradığının farkındayız, Ukrayna'nın yanındayız!
16:04 Dini nikahlı eşini kendisini aldattığını öne sürerek öldürdü!
15:58 Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 16:57:59. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Geleceğin yıldız golfçüleri Antalya'da buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement