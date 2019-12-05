Son Dakika Haberleri: Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası başladı
Son Dakika Spor Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası başladı - Son Dakika Spor

Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası başladı

7 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası başladı.

Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası başladı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Carya ve National Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada yerli ve yabancı 25 ülkeden 144 golfcü mücadele ediyor.

National Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara, "Uluslararası Golf Mad Pro-Am turnuvası bugün itibarı ile başladı. Turnuvanın 18'incisini gerçekleştiriyoruz. Carya ve National golf sahalarında oynanacak. 3 gün sürecek turnuvaya 25 farklı ülkeden 144 golf sporcusu katılıyor. Turnuvamız çok şanslı başladı. Hava çok güzel. Aralık ayı için ideal bir hava. Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Ukrayna, Romanya, Slovakya'dan katılımlar var. Turnuvanın formatı 1 profesyonel 3 amatör golfçüden oluşan takım oyunu. Amatörler genellikle ülkelerinde iş insanları. Turnuvada 36 takım mücadele edecek. Turnuvayı birinci bitiren profesyonel golfçü 5 bin Euro'luk ödülün sahibi olacak. Toplamda ise 70 bin Euro para ödülü dağıtılacak. Turnuva, ödül töreniyle sona erecek" dedi.

Turnuvanın 2018 yılı profesyonel şampiyonu Ali Altuntaş da "2018 yılında yapılan turnuvada şampiyon oldum. Bu yıl da şampiyon olmak için mücadele edeceğim. İnşallah şans bize güler" diye konuştu.


- Antalya
Antalya, Belek, serik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yok böyle bir tutku! Bu güvercinlerin fiyatı 200 bin liraya kadar yükseliyor
Elini yıkamaya gitti, döndüğünde şoke oldu Elini yıkamaya giden kadın, hırsızların hedefi oldu Eşi, kuzeni tarafından öldürülen kadın cinayet gününü anlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 21:37:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]