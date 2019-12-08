Son Dakika Haberleri: Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi
Son Dakika Spor Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi - Son Dakika Spor

Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi

6 saat önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi.

Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi. Turnuvada profesyonel golfçü Ali Altuntaş şampiyon oldu.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Carya ve National Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada yerli ve yabancı 25 ülkeden 144 golfçü mücadele etti. 3 gün süren turnuvanın profesyonel kategorisinde, eksi 3 skorla geçen yılın da şampiyonu olan Ali Altuntaş birinciliğe ulaştı. Altuntaş aynı zamanda 5 bin Euro'luk para ödülünün de sahibi oldu. Turnuvada Jon Beyan ise sıfır skorla ikinci oldu.

Takımlar kategorisinde Ali Altuntaş ile amatörler Selçuk Çetin, Evrim Çetin ve Ali Emre Kap'tan oluşan takım birinci olurken, profesyonel Stanko Marinov ile amatörler Dimitar Seorgiev, Valentin Krastev ve Goerge Krastev'den oluşan takım ikinciliği, profesyonel Leonhard Astl ile amatörler Kahtrin Klausz, Johannes Astl ve Hubert Mom'dan oluşan takım ise üçüncülüğü elde etti. Turnuvada deliğe en yakın vuruş ödülünü kadınlarda Karina Budantseva, erkeklerde Nikita Kolganov, en uzun vuruş ödülünü ise kadınlarda İrina Nesterova, erkeklerde Nicolas Arnd Benjamin kazandı.

Turnuva sonunda ödül töreni ve gala gecesi düzenlendi. Buradaki törende dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Turnuvada dereceye girenlere toplam 70 bin Euro para ödülü dağıtıldı.


Altuntaş, serik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sokak ortasında darp edilen genç kız: Kıskandı ve şiddet uyguladı, şikayetçi değilim
Binali Yıldırım şampiyonluk için söz istedi MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın "Asker karısı gibi ağlıyor" sözlerine tepki yağdı Devrilen vincin kolunun altında kalan işçi öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 17:40:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]