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Golf Masters Turnuvası

33 dakika önce

Avrupa Engelliler Golf Birliği (EDGA) tarafından Çekya'da düzenlenen Golf Masters Turnuvası'nda milli sporcular Mehmet Kazan ile Ahmet Özyazıcı, başarılı derecelere imza attı.

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Avrupa Engelliler Golf Birliği (EDGA) tarafından Çekya'da düzenlenen Golf Masters Turnuvası'nda milli sporcular Mehmet Kazan ile Ahmet Özyazıcı, başarılı derecelere imza attı.
Golf Club Mstetice'de düzenlenen turnuvada 19 ülkeden 83 sporcu yer aldı. Organizasyonda Türkiye'yi, Engelliler Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan ile Ahmet Özyazıcı temsil etti.
İkinci kategoride mücadele eden Mehmet Kazan, toplamda 150 gross skorla gross kategoride ikinci oldu. Milli sporcu, toplamda 140 net skorla net kategoride de ikinci sırayı elde etti.
Üçüncü kategoride yarışan Ahmet Özyazıcı ise toplamda 180 gross skorla gross kategoride üçüncü olurken, 144 net skorla net kategoride beşinci sırada yer aldı.
Mehmet Kazan ile Ahmet Özyazıcı, düzenlenen ödül töreninde kupalarını aldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:43 Kaynak: AA
Avrupa, Mehmet Kazan, Spor
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