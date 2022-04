GOLF SEVERLER KANSER FARKINDALIK HAFTASI İÇİN KEMER COUNTRY'DE BULUŞTU - Son Dakika

? Kanser Farkındalık Haftası sebebiyle Milliyet ev sahipliğinde Kemer Country Club'ta 100'den fazla davetlinin katılımıyla 'Ladies & Men's Kanser Farkındalık Golf Turnuvası 2022' düzenlendi.

'Ladies & Men's Kanser Farkındalık Golf Turnuvası 2022' 1-7 Nisan Kanser Farkındalık Haftası kapsamında Doğtaş ana sponsorluğunda gerçekleştirildi. Kemer Country Club'ta düzenlenen etkinliğe Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan Ali Doğan'ın eşi Fatmanur Uysal Doğan, Prof. Dr. Berrin Pehlivan, Prof. Dr. Arzu Kunt, Prof. Dr. Hakan Özyuvacı, Emel Yıldırım, Canan Edipoğlu ve Pervin Topbaş katıldı.

Turnuvanın sağlık sponsoru BHT Clinic oldu. 31 Mart'ta Kemer Country Club'ta, Fit 360 ve Azur Kozmetik'in de sponsorlar arasında yer aldığı etkinlik büyük ilgi gördü. Kanser Farkındalık Haftası'nda bir araya gelerek kamuoyunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen iş ve sanat dünyasının tanınmış isimleri de katılımlarıyla etkinliğe destek verdi.

DURUMAN: ERKEN TEŞHİŞLE KANSERİN YÜZDE 90 ÇARESİ VAR

Oyun sonrası düzenlenen öğle yemeğinde konuşan Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, 'Kanserden kaçışımız yok, 8 ile 12 yıl arasında hücrelerimizin bozulmasıyla oluyor. Yiyecek, içecekler, soluduğumuz hava ve kötü alışkanlıklarımıza dikkat etmeliyiz. Kansere birçok çare var, kronik hastalığa çevrildi. Bu nedenle mutluyuz, erken teşhis edilen bütün kanser türlerinin yüzde 90 çaresi var. Kanser taramalarını ücretsiz yapıyoruz. Pandemi kanserin seyrini olumsuz etkiledi. 2 buçuk yıldır taramalar tam anlamıyla yapılamıyor. Yapılamadığı için de erken evrede kurtulabilecek hastalarımız bize geç evrede geliyor. Bu dönemde tedavisi eksik kalan hastalarımız da çok oldu. Onun için arayı kapatmalıyız. Erken teşhisin önemini her yerde dile getiriyoruz. Kansere yakalanabiliriz ama birçok kanser türünde erken tanıyla beraber kurtulma oranlarımız çok yüksek. Sağlığımızdan daha değerli hiçbir şey yok bu sebeple tüm işlerimizi erteleyebiliriz ama sağlık taramalarımızı aksatmadan düzenli olarak gerçekleştirmeliyiz' dedi.

OYUNCU AKSOY: 'KANSERSİN' DEDİKLERİNDE İNANAMADIM

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı 'Volkan komiser' karakteriyle tanınan oyuncu Boğaç Aksoy, lenf kanseri ile mücadelesini etkinlikteki misafirlerle paylaştı. Doktorun kendisine kanser şüphesi ile yaklaştığında kabullenmekte zorlandığını anlatan Boğaç Aksoy sekiz aylık tedavisinin ardından hastalığı yendiğini belirtti.

Misafirlerle umut verici hikayesine yönelik Boğaç, 'Burada olmak benim için de mutluluk verici zor bir 2 yıl geçirdim. Kanser misafir olarak geldi ve geri gönderdim. 'Kansersin' dediklerinde inanamadım, 4-5 hastane gezdim. İnsan kendine konduramıyor. Bir çekim esnasında hava baya soğuktu ve ertesi gün terlemeyle uyandım. O bir hafta boyunca sürdü, ilk gittiğim hastanede doktor 'kanser olabilirsin' dediğinde çok sinirlendim, konduramadım. T hücreli lenfoma kanseri teşhisi kondu. Biraz dirençli bir kanser türüymüş, bugün son radyoterapimi aldım. Aynaya her baktığınız zaman kendinizi değişik hissediyorsunuz. Ben biraz eğlenceye vurdum şu anda kötü bir rüyadan uyanmışım gibi geliyor. Tedavim sürerken kısa film çektik. İnşallah uluslararası film festivallerinde yer alacak. Benim için ayrı bir motive kaynağıydı? ifadelerini kullandı.

TAMER: EV SAHİBİ OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

1-7 Nisan Kanser Farkındalık Haftasının önemine dikkat çeken Doğtaş Genel Müdür Yardımcısı Erim Tamer, 'Dünya olarak çok travmatik bir dönemden geçtik. İşlerimizi evlere taşıdık. Bu da evlere olan bakış açımızı değiştirdi ve eve yapılan yatırımlar artmaya başladı. İnsanların evlerine giriyoruz, bu sebeple Doğtaş olarak sorumluluğumuz büyük şeklinde konuştu. Çok fazla sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerini aktaran Tamer; böylesine önemli bir farkındalığın ev sahibi olduğumuz için çok mutluyuz' dedi.

TURNUVANIN KAZANANLARI

Kemer Country Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen turnuvada ödülleri Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören, Kemer Country Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer ve Kemer Country Kadın Golf Kulübü Kaptanı Çağla Metin takdim etti.

Kadınlar A Kategorisi birincisi Tülay Turhan, ikincisi Ayşe Canan Ediboğlu, üçüncüsü Şefika Kırçuval Kadınlar B Kategorisi birincisi ise Bahar Gündoğar, ikincisi Nazlı Nazmiye Erdoğan, üçüncüsü Aylin Gülmen oldu. Erkekler A Kategorisi birincisi Henrik Holtoft, ikincisi Selim Alp, üçüncüsü Hakan Özyuvacı ve Erkekler B Kategori birincisi Ferruh Şenkaya, ikincisi Taner Ankara, üçüncüsü Selçuk Erkalır ödüllerini sahnede aldı. Ladies Nearest to the pin özel ödülünü Nükhet Sebükcebe, Men's Nearest to the pin özel ödülünü Tugay Akbal, Ladies Longest Drive özel ödülünü Efes Alemdar alırken Men's Longest Drive özel ödülü ise Henrik Holtoft'un oldu.