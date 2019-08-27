Son Dakika Haberleri: Golf: Spor Toto Tu¨rkiye Amato¨r Ac¸ık S¸ampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Golf: Spor Toto Tu¨rkiye Amato¨r Ac¸ık S¸ampiyonası

1 saat önce

Türkiye Golf Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak.

Golf: Spor Toto Tu¨rkiye Amato¨r Ac¸ık S¸ampiyonası, System.String[]

Türkiye Golf Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Marmara Golf Sahası'nda dört gün sürecek şampiyonada 13 kulüpten 72 sporcu mücadele edecek.

Geçen yılki organizasyonda Klassis Golf Kulübü sporcularından Damla Bilgiç şampiyon olmuştu.

İstanbul, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


flaş
İstanbul valiliği: 16 bin 423 kaçak göçmen sevk edilmiştir İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebime 1 buçuk aydır cevap vermedi Son dakika: S-400'de ikinci sevkiyat başladı: Parçaları taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 13:24:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Golf: Spor Toto Tu¨rkiye Amato¨r Ac¸ık S¸ampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]