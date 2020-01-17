Golf: TGF 2020 Türkiye Golf Turu

Turnuvanın 1. ayağında National AGGA, İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, National BGK, Bodrum , Kemer ve Antalya Bahçeşehir golf kulüplerinden 9'u kadın toplam 21 sporcu mücadele edecek.

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