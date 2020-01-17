Golf: TGF 2020 Türkiye Golf Turu - Son Dakika
Son Dakika Spor Golf: TGF 2020 Türkiye Golf Turu - Son Dakika Spor

Golf: TGF 2020 Türkiye Golf Turu

6 saat önce

Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) düzenlediği 2020 TGF Türkiye Golf Turu yarın Antalya'da başlıyor.

Golf: TGF 2020 Türkiye Golf Turu, System.String[]

Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) düzenlediği 2020 TGF Türkiye Golf Turu yarın Antalya'da başlıyor.

Toplam 10 ayaktan oluşan turun 1. ayağı, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Golf Kulübü sahalarında oynanacak.

Turnuvanın 1. ayağında National AGGA, İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, National BGK, Bodrum, Kemer ve Antalya Bahçeşehir golf kulüplerinden 9'u kadın toplam 21 sporcu mücadele edecek.

Golfçüler, üç gün boyunca 54 çukurda yarışacak.

Antalya, Türkiye, serik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:52 Kaynak: AA
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