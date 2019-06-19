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Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu

1 saat önce

Türkiye Golf Federasyonunun 2019 faaliyet takviminde yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu Samsun 1. ayak turnuvası tamamlandı.

Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu, System.String[]
Türkiye Golf Federasyonunun 2019 faaliyet takviminde yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu Samsun 1. ayak turnuvası tamamlandı.
Yerel Yıldızlar Turu Samsun 1. ayak müsabakasına Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü ve Ankara Golf Kulübü'nden 23 sporcu katıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası'nda yapılan müsabakanın final raundunun sonunda erkeklerde Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünden Ali Çağan Doğan, toplamda 80 stableford skorla birinci, Ankara Golf Kulübünden Emir Ulusoy 67 stableford skorla ikinci, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünden Dara Muhammed Saf 67 stableford skorla üçüncü oldu.
Kızlarda ise Ankara Golf Kulübü sporcularından Deniz Kaya toplamda 79 stableford skorla birinci, Erin Özyürek 72 stableford skorla ikinci, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünden Nazlı Önder 57 stableford skorla üçüncü sırayı aldı.
Final raundunun ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
TGF Yerel Yıldızlar Turu Samsun 2. ayak müsabakası da 29-30 Haziran tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:18 Kaynak: AA
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