Son Dakika Haberleri: Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu
Son Dakika Spor Haber

Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu

1 saat önce

Türkiye Golf Federasyonunun 2019 faaliyet programında yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu Samsun Minikler 3. Ayak müsabakası, sona erdi.

Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu, System.String[]
Türkiye Golf Federasyonunun 2019 faaliyet programında yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu Samsun Minikler 3. Ayak müsabakası, sona erdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünde oynanan Yerel Yıldızlar Turu Minikler Samsun müsabakalarının 3. ayağında, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünden 29 sporcu mücadele etti.
Turnuvanın minik erkekler A kategorisinde Mehmet Kerem Bulut 24 stableford skorla birinci, Onur Doğan 23 stableford skorla ikinci, Miraç Arda Öztürk 22 stableford skorla üçüncü oldu.
Minik erkekler B kategorisinde ise Kaan Tunç 20 stableford skorla birinci, Tolga Günel 18 stableford skorla ikinci, Barış Doğan 17 stableford skorla üçüncülüğü elde etti.
Minik kızlar A kategorisinde Şura Nisa Bahadır 20 stableford skorla birinci, Nisa Güney 19 stableford skorla ikinci, Melis Ece Çam 17 stableford skorla üçüncülüğü kazandı.
Minik kızlar B kategorisinde de Alya Akçan 18 stableford skorla birinci, Aslı Göksel 17 stableford skorla ikinci, Yaprak Eminoğlu 16 stableford skorla üçüncü sırada yer aldı.
Turnuvada dereceye giren sporculara, final raundunun ardından düzenlenen ödül töreniyle madalyaları verildi.
TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler Samsun 4. Ayak müsabakası, yarın Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahasında oynanacak.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:33 Kaynak: AA
Samsun, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yok böyle bir tutku! Otomobil fiyatına tespih satılıyor Japonya İmparatorluk Sarayı'nda samimi sohbet! Fotoğraftaki ayrıntı gözlerden kaçmadı Depozitosunu alamayan genç kız, ev sahibini sevgilisine dövdürttü: 4 gözaltı Seda Akgül'den Türk erkeklerini kızdıracak açıklama: Yokluk ülkesiyiz!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 17:24:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]