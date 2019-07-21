Son Dakika Haberleri: Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu
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Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu

1 saat önce

Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2019 faaliyet takviminde yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu Samsun 3. Ayak Turnuvası sona erdi.

Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu, System.String[]
Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2019 faaliyet takviminde yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu Samsun 3. Ayak Turnuvası sona erdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası'nda yapılan turnuvaya, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü ve Ankara Golf Kulübünden 22 sporcu katıldı.
Turnuvada genç erkeklerde Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünden Ali Çağan Doğan birinci, Ankara Golf Kulübünden Emir Ulusoy ikinci, Fırat Genelioğlu ise üçüncü oldu.
Genç kızlarda ise Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü sporcularından Öykü Alav birincilik, Nehir Aracı ikincilik, Selen Oral ise üçüncülük elde etti.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:40 Kaynak: AA
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