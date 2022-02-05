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Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu - Son Dakika

Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu

05.02.2022 13:42

Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen "TGF Yerel Yıldızlar Turu" müsabakalarının Antalya ayağı başladı.

Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen "TGF Yerel Yıldızlar Turu" müsabakalarının Antalya ayağı başladı.

Antalya, Ankara ve İstanbul olmak üzere üç bölgede düzenlenen müsabakaların Antalya ayağı, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan National Golf Kulübü sahasında gerçekleştiriliyor.

Yarın sona erecek müsabakalarda, 8 kulüpten 21'i kadın 34 sporcu 36 çukurda dereceye girmek için mücadele ediyor.

TGF Yerel Yıldızlar Turu'nda 5. ayak sonunda her kategori bazında sporcuların başarı derecelerinin sıralandığı bir genel klasman listesi oluşturulacak.

Genel klasman sıralaması ve kontenjan kriterleri göz önünde bulundurularak, "2022 TGF Yıldızlar Şampiyonası"nda oynamaya hak kazanan sporcular belirlenecek.

Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu
Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu
Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu

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Antalya, Ankara, Golf, Tgf, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu - Son Dakika


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