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Golf turizminde sektör temsilcileri "aşılama oranının artmasıyla" yeni sezondan umutlu - Son Dakika

Golf turizminde sektör temsilcileri "aşılama oranının artmasıyla" yeni sezondan umutlu

22.08.2021 13:03
Golf turizminde sektör temsilcileri

Turizmde en çok kazandıran dallardan biri olarak öne çıkan golfte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle beklenenin çok altında misafir ağırlayan sektör, aşılama oranının artmasıyla bu yıl 2019 rakamlarına ulaşmayı hedefliyor.

Turizmde en çok kazandıran dallardan biri olarak öne çıkan golfte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle beklenenin çok altında misafir ağırlayan sektör, aşılama oranının artmasıyla bu yıl 2019 rakamlarına ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye genelindeki 22 sahadan 16'sına sahip Antalya Belek Turizm Bölgesi, Almanya, İngiltere, Kuzey Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 100'e yakın ülkeden golfçüleri konuk ediyor.

İklimi, 5 yıldızlı otelleri ve yüksek standartlardaki golf sahalarıyla dünyanın önemli golf merkezlerinden biri haline gelen Belek'te eylülde başlayacak yeni sezon için hazırlıklar sürüyor.

Sahadaki çim ve bayraklar bakım ve onarımdan geçirildi. Kovid-19 nedeniyle geçen yıl kötü bir sezon geçiren sektör temsilcileri, aşılanmanın artmasıyla bu yıl daha iyi bir sezon olmasını amaçlıyor.

Golf için gelen turist daha fazla döviz bırakıyor

Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, AA muhabirine, golf sezonunun eylülde başlayıp haziran sonuna kadar devam ettiğini söyledi.

Salgın öncesi yılda yaklaşık 120 bin oyuncunun 8 ay boyunca bölgeyi ziyaret ettiğini vurgulayan Şahin, "Geçen yıl misafir sayısında yüzde 80'lere varan bir düşüş yaşadık. Aşılamanın artması pozitif bir etki yaptı." dedi.

Şahin, yeni sezondan umutlu olduklarını dile getirdi.

Golfün turizm sektörü açısından çok önemli olduğuna değinen Şahin, hem sezonun 12 aya yayılmasına hem de gelirin artmasına katkı sağladığını anlattı.

Şahin, golfün daha çok geliri yüksek kitleye hitap ettiğini belirterek, "Genellikle geliri yüksek insanların yaptığı bir spor. Burada hem tatil yapıp hem oyun oynuyorlar. Yaptıkları harcamalar da normal tatil için gelen turistten daha fazla. Yüksek sezonda golf için gelen turistin yaptığı harcama 1500 avroya kadar çıkabiliyor, normal misafirin harcadığı rakam ise biraz daha aşağıda oluyor." ifadesini kullandı.

Golf için bölgeye gelen misafirlerin yaklaşık yüzde 70'ini Almanların oluşturduğuna değinen Şahin, Almanya'yı İngiltere ve Kuzey Avrupa ülkelerinin takip ettiğini bildirdi.

Şahin, son dönemlerde Rus ve Ukraynalı misafirlerde de hareketlilik yaşandığını ifade etti.

Normalleşmek için "aşı olalım" çağrısı

Turizmin yaklaşık 60 sektörü doğrudan etkilediğini aktaran Şahin, bunun salgın sürecinde çok net şekilde görüldüğünü söyledi.

Turizmde en iyi yılın 2019 olduğuna dikkati çeken Şahin, salgın nedeniyle seyahat endüstrisinde durma yaşandığını, bu durumun hemen hemen her sektörü etkilediğini dile getirdi.

Salgının bitmesinde aşıyı kurtuluş olarak gören Şahin, geçen yıl ekonominin etkilendiğini, aynı durumun bu yıl yaşanmaması için aşılamanın artması gerektiğini vurguladı.

Kendisinin üç doz aşısını olduğunu belirten Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aşı bizim olmazsa olmazımız. Bilim insanları en önemli silahın aşı olduğunu söylüyorlar. Bu salgından bir an önce kurtulmalıyız ki normalleşebilelim, eski hayatımıza dönelim. Aynı geminin içindeyiz. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum."

Golf turizminde sektör temsilcileri aşılama oranının artmasıyla yeni sezondan umutlu

COVIRAN Bereket, Almanya, Turizm, Golf, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Golf turizminde sektör temsilcileri 'aşılama oranının artmasıyla' yeni sezondan umutlu - Son Dakika Spor


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