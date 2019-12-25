Golf turizminin gözdesi Antalya - Son Dakika

Golf turizminde en iyi sahalara sahip Antalya'da, bu alanda en iyi sezonun yaşandığı belirtildi.

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, golf turizminin Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

Antalya'nın 17 golf sahasıyla spor turizminde önemli bir yerde olduğuna dikkati çeken Yaşacan, golfün iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Antalya'da nitelikli golf sahalarının bulunduğunu aktaran Yaşacan, "Golfe devlet gerekli desteği veriyor, vermeye de devam edecek. Bölgemizde golf için uygun hava, doğa ve arazi var." dedi.

Yaşacan, mevcut golf sahalarının sayısının artırılması durumunda otellerin 12 ay açık kalacağını, gelirlerin de artacağını kaydetti.

Golf turizminden 200 milyon avro gelir

Bir otelde spor satış ve pazarlama direktörlüğü yapan Süreyya Ertuğrul da 2019 yılında golf turizminde tarihin en iyi sezonunu yaşadıklarını belirterek, "Türkiye'de, golf turizminden 200 milyon avro gelir elde ediliyor. Antalya, golf turizminde en iyi sahalara sahip bir destinasyon." ifadelerini kullandı.

TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut da Antalya'nın golf turizminde, özellikle kış aylarında tercih edilen bir iklime sahip olduğunu bildirdi.

Golf konusunda yapılacak işler olduğunu aktaran Turgut, nitelikli saha sayısının artırılmasıyla gelirin de artacağını kaydetti.