Golf: Türkiye Turu Profesyonel Kategori Eleme Müsabakası

Türkiye
Golf Turu Profesyonel Kategori Eleme Müsabakası, Antalya
'nın Serik ilçesinde başladı.
Türkiye Golf Federasyonunca Belek
Turizm Merkezi'ndeki Cornelia Golf Kulübünde düzenlenen turnuvada, 10 profesyonel golfçü mücadele ediyor.
Organizasyonun ilk gününü, National AGGA'dan Fahrettin Kök 71 gross skorla lider tamamladı. Ferdi lisanslı Ulaş Karataş
74 gross skorla ikinciliği elde ederken, Serik BGA'dan Ali Altıntaş
, ferdi lisanslı Mustafa Hocaoğlu
ve Serik BGA'dan Hamza Sayın ise 76 gross skorla üçüncülüğü paylaştı.
Eleme müsabakasını ilk 6'da tamamlayan profesyonel golfçüler, 10 ayaktan oluşan 2019 Türkiye Golf Turu'nda oynamaya hak kazanacak.
Turnuva, yarın oynanacak müsabakalarla sona erecek.