Golf turnuvasının geliri depremzedelere gönderildi - Son Dakika

Antalya'da Taurus Golf Kulübünce organize edilen turnuvadan elde edilen gelir Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderildi.

Serik İlçesi Belek Turizm Merkezinde bulunan Titanic Golf Kulübü sahalarında Taurus Golf Kulübü tarafından düzenlenen turnuvaya katılan 40 amatör golfçü, depremzedelere teslim edilmek üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hesabına 9 bin 600 lira yatırdı.

Taurus Golf Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Recep Turan, yatırılan yardımın makbuzunu, golfçüler adına Serik kaymakamı Mehmet Kurdoğlu'na teslim etti.

Yardımın örnek nitelikte olduğuna işaret eden Kaymakam Kurdoğlu, duyarlılıklarından dolayı kulüp yöneticilerine ve golfçülere teşekkür etti.

Taurus Golf Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Recep Turan da bundan sonra da sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam edeceklerini dile getirdi.