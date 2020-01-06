Golf turnuvasının geliri diyabet hastası çocuğa bağışlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Golf turnuvasının geliri diyabet hastası çocuğa bağışlandı - Son Dakika Spor

Golf turnuvasının geliri diyabet hastası çocuğa bağışlandı

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde Mahmud Var anısına golf turnuvası düzenlendi.

Golf turnuvasının geliri diyabet hastası çocuğa bağışlandı, System.String[]
Antalya'nın Serik ilçesinde Mahmud Var anısına golf turnuvası düzenlendi. Turnuvadan elde edilen gelir, diyabet hastası bir çocuğa bağışlandı.

Taurus Golf Kulübü tarafından 3 yıl önce yaşamını yitiren TUI Hotels And Resorts Turkey Ortak Yönetim Direktörü Mahmud Var anısına düzenlenen 3'üncü Golf Turnuvası, hafta sonu Belek turizm merkezinde yapıldı. Bir gün süren turnuvaya Taurus Golf Kulübü oyuncuları katıldı.

Turnuvada A kategorisinde Ahmet Çağıl birinci olurken, Ercan Çek ikinci, Selim Coşkunkan ise üçüncü oldu. B kategorisinde Kristina Özsoy birinciliği, Süleyman Akay ikinciliği, Birol Uygurlu üçüncülüğü elde etti. Gros kategorisinde ise Recep Turan, Longest Drive kategorisinde de Şehmuz Işık birinci oldular. Dereceye girenlere günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

GELİRİ DİYABET HASTASI ÇOCUĞA

Taurus Golf Kulübü Başkanı Recep Turan, "Mahmud Var anısına bu yıl 3'üncüsünü düzenlediğimiz bu turnuvada her zaman olduğu gibi bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyoruz. Turnuvanın gelirini diyabet hastası bir çocuğa bağışlayacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Recep Turan röportaj

Turnuvadan detay görüntüler


Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı: "Guilherme için gelen resmi bir teklif yok"
Antalya'da futbola fırtına arası Boca Juniors'ın Mauricio Isla'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi Kadın öğretmen aracıyla suda mahsur kalınca büyük panik yaşadı

Son Dakika Haberleri
23:46 Beşiktaş'ın hedefindeki Dabbur'u West Ham da istiyor - Son Dakika Spor
23:38 Beşiktaş'ta isyan! 'Çok masa yumrukladık ama...' - Son Dakika Spor
23:35 Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer, Galatasaray'a önerildi - Son Dakika Spor
23:02 Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
22:58 Hugo Rodallega açıkladı! "Galatasaray'a transfer olursa..." - Son Dakika Spor
22:34 Lukas Podolski, Türkçe tweet atıp transfer iddialarını yalanladı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 23:50:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Golf turnuvasının geliri diyabet hastası çocuğa bağışlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]