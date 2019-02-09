Golf Tutkunları Nuri Özaltın Anısına Buluştu
44 dakika önce
Ülkemizde golf sporunun gelişmesine büyük önem ve emek veren merhum Nuri Özaltın anısına düzenlenen "Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy"de kazanan sporcular belli oldu.
Bu yıl 3.kez düzenlenen turnuvada 7 ülkeden 194 sporcu biraraya geldi.
Gloria Hotels & Resorts, turizm sektöründeki 22 yıllık başarısını spora verdiği destekle de devam ettiriyor. Golf tutkunları, turizm sektörünün en saygın isimlerinden, spora olan tutkusu ve sporculara verdiği desteklerle bilinen merhum Nuri Özaltın'ın anısına bu yıl 3. kez Antalya Belek'te buluştu.
Etkinlikte, bireysel turnuvalardan özel gala yemeğine, workshoplardan golf sohbetlerine kadar birçok renkli aktivite bir hafta boyunca gerçekleştirildi. Turnuvanın son günü turnuvanın birincisi İngiliz sporcu Steve Brooks'a "Nuri Özaltın Onur Ödülü" merhum Nuri Özaltın'ın eşi Sebahat Özaltın tarafından verildi. Ödüllerin sunulduğu gala yemeğinde "Tarık Sezer Orkestrası" sahnede misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı.
3 Şubat'ta başlayan ve 7 ülkeden 194 sporcunun yarıştığı, Türkiye'nin tek "45 Delikli Golf Tesisi" ünvanına sahip, uluslararası standartlarda dizayn edilmiş Gloria Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvada dereceye girenler ödüllerini aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:25 Kaynak: Bültenler
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