Golfçüler oynadı, çocuklar kazandı

TEGV Golf Turnuvası yapıldı

Dereceye girenler ödüllerini aldı

Cavit Özyardımcı: Eğitime verilen hizmet, her zaman için hizmetlerin en üstünüdür

Cüneyt Sapmaz: Bağış hedefimiz 400 bin TL'ydi, bunu geçtikUlvi Kocailik: İlk defa golf organizasyonuyla bağış toplanıyor, bu yüzden çok anlamlı

Ata SELÇUK/ - Ataşehir Golf Kulübü'nün katkıları, eğitim dostları Baki Kara ve Ulvi Kocailik'in desteği ile düzenlenen TEGV Golf Turnuvası, 10-11 Ekim tarihlerinde yapıldı.Türkiye'nin dört bir yanında her yıl binlerce çocuğu nitelikli eğitimle buluşturan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV) yararına düzenlenen organizasyonda iki gün boyunca 92 oyuncu sahaya çıktı. TEGV Golf Turnuvası'nda gross birinciliklerini kadınlarda Deniz Sapmaz, erkeklerde ise Engin Taviloğlu kazandı. Turnuvanın ödül töreni Ataşehir Golf Kulübü'nde yapıldı. Organizasyonda dereceye girenlere kupalarını Ataşehir Golf Kulübü Kurucusu Murat Karaduman, Ataşehir Golf Kulübü Başkanı Selahattin Özdoğan ve eşi Ayşegül Özdoğan, Ataşehir Golf Kulübü Kaptanı Cüneyt Sapmaz ve kadınlar kaptanı Klaudia Sapmaz verdi.Ödül töreninde konuşan TEGV Yönetim Kurulu Başkanı R. Oktay Özinci, turnuvayla son dönemin en yüksek bağış miktarına ulaştıklarını ve bağışlarla TEGV Kartal Semiha Şakir Öğrenim Birimi ve TEGV Bursa Öğrenim Birimi'nde iki yeni tasarım ve beceri atölyesi açılacağını söyledi. Özinci, "Turnuvaya katılarak bize destek veren tüm oyunculara teşekkür ediyoruz. Ayrıca organizasyonun düzenlenmesinde büyük emeği geçen Ataşehir Golf Kulübü'ne minnettarız" diye konuştu.TEGV Yönetim Kurulu Başkanı R. Oktay Özinci ve TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, ödül töreninin sonunda turnuvada emeği geçenlere TEGV'de öğrenim gören çocukların yaptıkları resimler ve plaket takdim etti.CAVİT ÖZYARDIMCI: EĞİTİME VERİLEN HİZMET, HER ZAMAN İÇİN HİZMETLERİN EN ÜSTÜNÜDÜRGolfçü iş insanı Cavit Özyardımcı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın turnuvasına katıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Eğitime verilen hizmet her zaman için hizmetlerin en üstünüdür. Onun için bugün de çok zevkli ve mutlu bir şekilde golf oynamaya geldim buraya. İnşallah hem Eğitim Gönüllüleri Vakfı hem de eğitimimiz daha üstlere çıkar. Şansım eğer yaver giderse kazanırım. İnşallah kazanırım tabii ki. Bu kupayı almak bir şereftir" ifadelerini kullandı.CÜNEYT SAPMAZ: BAĞIŞ HEDEFİMİZ 400 BİN TL'YDİ, BUNU GEÇTİKAtaşehir Golf Kulübü Kaptanı Cüneyt Sapmaz, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı için düzenledikleri turnuvanın çok güzel geçtiğini dile getirerek, "Çok güzel bir bağış topladı. Hedefimiz 400 bin TL idi, bunu geçtik. Bu zamana kadar toplanan en iyi bağışlar arasına girdi. Aynı zamanda bağışçılarımız için gurur verici, çocuklarımız için ayrıca gurur verici. Onlar için iki tane derslik yapılıyor. İnşallah daha iyi şekilde daha güzel turnuvalarda hep birlikte olmayı temenni ediyorum. Ataşehir Golf Kulübü olarak sosyal sorumluluk projelerinde her zaman yer almak istiyoruz, her zaman da yer alacağız. Her şey çocuklar için. Bu anlamda yolumuza devam edeceğiz inşallah" dedi.ULVİ KOCAİLİK: İLK DEFA GOLF ORGANİZASYONUYLA BAĞIŞ TOPLANIYOR, O YÜZDEN ÇOK ANLAMLITürkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın 25'inci kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatan TEGV Turnuvası Organizatörü Ulvi Kocailik ise şöyle konuştu: "Çok farklı organizasyonlar ile bağışlar toplandı ama ilk defa golf organizasyonuyla bağış toplanıyor. O yüzden çok anlamlı. Burada 96 golfçü sadece golf oynamıyor. Her biri, kendi çevresini organize ederek bağış toplama girişiminde bulundular. Ortalama 550 kişiden bağış toplandı. 550 kişiye ulaşmak için nereden baksanız 5 bin kişiye ulaşmak gerekiyor. Bu çok önemli. TEGV'in ne yaptığını anlatmış oldular hem de kolektif bağışlar toplamış oldular. Çok anlamlı bir turnuva. Bunun amacı Kartal'da ve Bursa'da 2 tane tasarım ve beceri atölyesi açılmasıydı. Çok mutluyuz ki gelmeden önce bütün bağışlar toplandı, şimdi de huzur için golfümüzü oynuyoruz. Doğaya, insana saygılı olan bir golf. İyilik içeren bir golf. Golfçülerin kalbinde zaten iyilik var, yardımlaşma duygusu var. Çok doğru bir sektörün, sporun içindeyiz. Herkes severek bu işi yaptı. Gelecek yıllarda geleneksel olacak bir turnuvaya adım atmış olduk. Herkes çok mutlu bu işin içinde olduğu için."DERECE SAHİPLERİ ÖDÜLLERİNİ ALDIMİNİKLER KATEGORİSİ1- Bade Bozoğlu 13 puan2- Alya Dayangan 11 puan3- Naz Doğru 10 puanGENÇLER KATEGORİSİ1- Merve Üçerler 38 puan2- Yıldız Mina Yıldırım 33 puan3- Deniz Sapmaz 32 puanKADINLAR KATEGORİSİ1- Önay Evren 34puan2- Zehra Çilingiroğlu 33 puan3- Zeynep Başkaya 32 puanERKEKLER B KATEGORİSİ1- Gürsel Öngören 41 puan (son dokuz 21 puan)2- Nedim Akyüz 41 puan (son dokuz 19 puan)3- Lütfi Cem Demirel 37 puanERKEKLER A KATEGORİSİ1- Selahattin Özdoğan 36 puan (son dokuz 19 puan)2- Engin Taviloğlu 36 puan (son dokuz 18 puan)3- Çağatay Demirayak 36 puan (son dokuz 14 puan)GROSS ŞAMPİYONLARIDeniz Sapmaz 69 vuruş

Engin Taviloğlu 60 vuruş