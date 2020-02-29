Golfçüler şehitler için saygı duruşunda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Spor Golfçüler şehitler için saygı duruşunda bulundu - Son Dakika Spor

Golfçüler şehitler için saygı duruşunda bulundu

6 saat önce

TÜRKİYE Golf Federasyonu'nun (TGF) 2020 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 4'üncü ayak müsabakası, Antalya'nın Serik ilçesinde sürdü.

Golfçüler şehitler için saygı duruşunda bulundu, System.String[]

TÜRKİYE Golf Federasyonu'nun (TGF) 2020 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 4'üncü ayak müsabakası, Antalya'nın Serik ilçesinde sürdü. İkinci gün müsabakaları öncesinde golfçüler, İdlib'de şehit olan Mehmetçikler için Türk bayrağı ve pankart açarak saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Golf Turu'nun 4'üncü ayak mücadelesinde National AGGA, İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, National BGK, Kemer Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir'den 9'u kadın, toplam 21 sporcu mücadelelerini sürdürdü. İkinci gün müsabakaları başlamadan önce golfçüler, İdlib'de şehit olan Mehmetçikler için Türk bayrağı ve 'Başımız sağ olsun' yazılı pankart açarak saygı duruşunda bulundu.

Müsabakaların ikinci raundunun ardından erkekler gross'ta National AGGA sporcularından Taner Yamaç toplamda 143 (+3) gross skorla birinci, Berk Çelik 144 (+4) gross skorla ikinci, İstanbul Golf Kulübü'nden Can Gürdenli 145 (+5) gross skorla üçüncü basamakta yer aldı.

Kadınlar gross'ta Antalya Bahçeşehir'den İrem Demir toplamda 158 (+18) gross skorla birinci, Serik BGA'dan Gülten Gül Gözüyanık ile National BGK'dan Petek Peker 159'ar (+19) gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü'nden Sude Bay ve İGGA'dan Ilgın Zeynep Denizci 164 (+24) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

TGF Türkiye Golf Turu'nun 4'üncü ayak mücadelesinin final raundu yarın oynanacak.


Türkiye, Antalya, serik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sahile vuran 200 metrelik boru görenleri şaşkına çevirdi
TSK'ya ait SİHA'lar, rejim konvoyunu vurdu: 26 ölü Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib mesajı: Türkiye, tarihi ve hayati bir mücadele içinde Rus haber ajansı Sputnik International'dan skandal haber! Hatay için "çalıntı bölge" dediler

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 23:56:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Golfçüler şehitler için saygı duruşunda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]