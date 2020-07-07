Golfcüler yeşil çayırlara döndü - Son Dakika

ARDAHAN'da, pandemi nedeniyle bir süredir yapılamayan golf sporcuları, yeni normalleşme süreci kapsamında yeniden başladı. Golfçü çocuklar, çayırda antrenman yaparak Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.
Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde Türkiye şampiyonasına katılan ve bugüne dek sayısız madalya kazanan golfçu çocuklar, şampiyonaya hazırlanırken, Covid-19 salgını nedeniyle bir süre çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla 12 sporcu, yeniden yeşil çayırlarda golf oynamaya başladı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü Golf Antrenörü Hakan Fırıncı'nın verdiği eğitimle her gün yaklaşık 4 saat golf antrenmanı yapan çocuklar, hem golf öğreniyor hem de güzel vakit geçiriyor.
Sporcular ise pandemi sürecinde evde olduklarını, sürecin normalleşmesiyle yeşil çayırlarda şampiyonaya hazırlandıklarını, güzel vakit geçirdiklerini ve görüşemedikleri arkadaşlarıyla görüştükleri için de mutlu olduklarını söyledi.