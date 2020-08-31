Golfçülerden anlamlı turnuva

Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası'ndan elde edilen gelir, Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları için düzenlediği kampanyaya bağışlandı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Cornelia Golf Kulüp'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya Taurus Golf Kulüp üyeleri katıldı. Bir gün süren turnuva sonunda elde edilen gelir TEV'in başlattığı koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitim bursu kampanyasına bağışlandı.

Taurus Golf Kulüp Başkanı Recep Turan , "Bugünkü ve bu anlamlı günde TEV ile beraber koronavirüs ve pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının çocuklarına yardım ve burs amaçlı bir turnuva düzenliyoruz. Biz kulüp olarak sosyal sorumluluk projelerine hep destek veriyoruz. Bundan sonra da bu tur sosyal sorumluluk projelerine kulüp olarak devam edeceğiz" dedi. Turnuvanın sponsoru olan seyahat firmasının sahibi Yavuz Güngör, "Bugün bu anlamlı günde sosyal sorumluluk projesi kapsamında TEV'in bu sene başlattığı pandemi sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına TEV bir fon oluşturdu. Biz de bu fona bir katkı sağlamak için birlikte bir turnuva düzenledik. Biz de ayrı bir bağışta bulunacağız" diye konuştu.Taurus Golf Kulüp kaptanı Ali Kızıldağ da TEV ile birlikte anlamlı bir yardım kampanyası başlattıklarını kaydetti.

Turnuva sonunda B kategorisinde Deniz Çuha birinci, Ali Kızıldağ ikinci, Ercan Oruç üçüncü oldu. A kategorisinde Selim Coşkunkan birinci, Ali Şahin ikinci, Yavuz Küçük üçüncü oldu. Turnuvanın genel klasman birincisi ise Ayhan Karaağaç oldu.