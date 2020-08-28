Golfte 30 Ağustos Federasyon Kupası'na İstanbul ev sahipliği yapacak

Turnuvanın ilk gününde 18 yaş ve altı, ikinci gününde ise 19 yaş ve üstü oyuncular sahaya çıkacak.

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 30 Ağustos Federasyon Kupası, İstanbul 'da yapılacak.

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