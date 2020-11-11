Golfte tarihi vuruş - Son Dakika

Dünya golf sıralamasında 1 numarada bulunan İspanyol sporcu Jon Rahm, yaptığı vuruşla tarihe geçti. 26 yaşındaki Rahm, topu gölün üzerinden sektirerek deliğe sokmayı başardı.Amerika'nın başkenti Washington'da yer alan Augusta National Golf Club'daki The Masters turnuvası, koronavirüs salgını tedbirleri altında başladı. Turnuvanın antrenman turlarında dünya golf sıralamasında 1'inci sırada yer alan İspanyol sporcu Jon Rahm, yaptığı vuruşla tüm dikkatleri üzerine çekti. 26 yaşındaki sporcu, 16'ncı delikte topu gölün üzerinden sektirerek deliğe sokma başarısı gösterdi. Jon Rahm'ın topu gölün üzerinden sektirmesi ve deliğe sokması görüntüleri de sosyal medyada büyük ilgi gördü.