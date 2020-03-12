Golfte tek vuruşla 385 metrelik atış yaptı - Son Dakika
Son Dakika Spor Golfte tek vuruşla 385 metrelik atış yaptı - Son Dakika Spor

Golfte tek vuruşla 385 metrelik atış yaptı

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde kamp yapan Alman golfçü Martin Borgmeier, tek vuruşta 385 metrelik atış yaptı.

Golfte tek vuruşla 385 metrelik atış yaptı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde kamp yapan Alman golfçü Martin Borgmeier, tek vuruşta 385 metrelik atış yaptı.

ABD'de düzenlenecek En Uzun Vuruş Golf Turnuvası öncesi Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki kampa giren Alman golfçü Martin Borgmeier, antrenman yaptığı golf sahasındaki diğer oyuncular ve golf kulübü yöneticilerine yönelik bir gösteri yaptı. Alman golfçü Borgmeier tek vuruşta 385 metrelik bir atış yaparak, izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Alman golfçü Martin Borgmeier'den görüntüler

Vuruş anından görüntüler

Detaylar


Antalya, serik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:27 Kaynak: DHA
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