Golfte uluslararası türkiye amatör açık şampiyonası'nın ilk raundu tamamlandı

TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya
'nın Serik ilçesinde düzenlenen Mustafa Vehbi Koç
(MVK) Uluslararası Türkiye
Amatör Açık Şampiyonası'nın ilk raundu tamamlandı.
Turnuvanın ilk raundu sonunda erkeklerde Rus golfçü Egor Eroshenko ve İngiliz golfçü Oliver
Claireaux 70'er (-2) vuruşla birinciliği paylaşırken, Danimarkalı Kasper Nyland 71 (-1) vuruşla ikinci, Malta
'dan Andy Borg, Rusya
'dan Egor Zotov, Almanya
'dan Lukas Kahl ile Hırvatistan
'dan Lucas Buerk 72'şer (par) vuruşla üçüncü sırada yer aldı.
Kadınlarda Rus golfçü Nataliya Guseva ile Hollandalı golfçü Lizzy Peeters 69'ar (-3) vuruşla birinciliği paylaşırken, Almanya'dan İra Christina Wirth 76 (+4) vuruşla ikinci, milli sporculardan Ayşe Demir
ve Rus golfçü Ekaterina Petrova 77'şer (+5) vuruşla üçüncü basamakta yer aldı.
MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, 15 Eylül
Pazar günü oynanacak final raundunun ardından yapılacak ödül töreniyle sona erecek.