Golfün Ünlüleri Turnuvada Buluştu
22 dakika önce
94 golfçünün yer aldığı turnuvaya, Erdem Kıramer, Kıvanç Oktay, Nihat Özdemir, Hasan Akçakayalıoğlu, Erdem Yılmaztürk ve Ali Nuri Türker'in de aralarında bulunduğu iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı.
94 golfçünün yer aldığı turnuvaya, Erdem Kıramer, Kıvanç Oktay
, Nihat Özdemir
, Hasan Akçakayalıoğlu, Erdem Yılmaztürk
ve Ali Nuri
Türker'in de aralarında bulunduğu iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı. 4'er kişilik takımlardan oluşan turnuvada, Şinasi Numan, Mahmut Köylü, Sedat Devrim ve Tansel Alpan'ın takımı birinci oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:10
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