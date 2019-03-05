Son Dakika Haberleri: Golfün Ünlüleri Turnuvada Buluştu

Golfün Ünlüleri Turnuvada Buluştu

22 dakika önce

94 golfçünün yer aldığı turnuvaya, Erdem Kıramer, Kıvanç Oktay, Nihat Özdemir, Hasan Akçakayalıoğlu, Erdem Yılmaztürk ve Ali Nuri Türker'in de aralarında bulunduğu iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Golfün Ünlüleri Turnuvada Buluştu, System.String[]
94 golfçünün yer aldığı turnuvaya, Erdem Kıramer, Kıvanç Oktay, Nihat Özdemir, Hasan Akçakayalıoğlu, Erdem Yılmaztürk ve Ali Nuri Türker'in de aralarında bulunduğu iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı. 4'er kişilik takımlardan oluşan turnuvada, Şinasi Numan, Mahmut Köylü, Sedat Devrim ve Tansel Alpan'ın takımı birinci oldu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:10 

Ali Nuri, Nihat Özdemir, Kıvanç Oktay, Güncel
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