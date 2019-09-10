Golfün yıldızı Ataşehir oldu

TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'na beş sporcuyla katılan Ataşehir Golf Kulübü, organizasyondan dört kupa ile ayrıldı. Ataşehir Golf Kulübü Başkanı Selahattin Özdoğan, Türkiye'nin en yeni kulübü olarak elde ettikleri başarının gurur verici olduğunu söyledi.



Türkiye Golf Federasyonu'nun en önemli altyapı organizasyonu olan Yıldızlar Ligi'nin finali Marmara Golf Kulübü'nde gerçekleşti. TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası adıyla düzenlenen organizasyonda Marmara, Akdeniz, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi turnuvalarında başarılı olan yıldız ve minik oyuncular mücadele etti. Yıldızlarda 89, miniklerde 96 oyuncunun sahaya çıktığı organizasyona beş oyuncu ile katılan Ataşehir Golf Kulübü şampiyonayı dört kupa ile tamamladı. Kulübün genç oyuncularından Deniz Sapmaz minik kızlar B kategorisinde, Bartu Olcan Çiğdem de yıldız erkekler B kategorisinde şampiyon olmayı başardı. Organizasyonda Lidya Atalay minik kızlar B kategorisinde ikinci, Merve Üçerler de minik kızlar C kategorisinde üçüncülüğü elde etti. Şampiyonada Alya Su Çiğdem de minik kızlar C kategorisini Merve Üçerler'in ardından dördüncü sırada bitirdi.



Özdoğan: "Gurur verici bir başarı"



Ataşehir Golf Kulübü Başkanı Selahattin Özdoğan, Türkiye'nin en yeni kulübü olarak TGF Yıldızlar Şampiyonası'nda sporcularının elde ettikleri başarının gurur verici olduğunu söyledi. 185 oyuncunun katıldığı organizasyona katılan beş oyuncularının tümünün kategorilerini ilk dörtte bitirdiğine dikkat çeken Özdoğan, "Ataşehir Golf Kulübü olarak altyapıya özel önem veriyoruz. Sporcularımız planlı çalışma ve sürekli antrenmanların ödülünü bu şampiyonada aldılar. Gelecek yıllarda kulübün altyapısını daha üretken hale getirmek ve Türkiye'yi dünyada temsil edecek başarılı sporcular yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL