Gölge Eşyaları Teamfight Tactics'den Kaldırılıyor - Son Dakika

Teamfight Tactics'in mevcut setinde, maçınızı bitirebilecek veya bozabilecek Gölge öğeleri adı verilen tartışmalı bir mekanik bulunuyor ve bu mekanik yakında kaldırılıyor.

'teki gölge öğeler oldukça güçlüdür ancak ciddi şekilde istenmeyen sonuçlara da yol açabilir ve bu da oyuncuların oyun lansmanından bu yana tarifleri her zamankinden daha iyi bilmeleri gerektiği bir duruma yol açabilir. Vayne'de aşırı güçlü bir Rageblade eğlenceli olabilir, ancak her atışta gerçek hasar almak kesinlikle değildir ve muhtemelen Riot Games'in Shadow öğelerini, dezavantajsız, sadece aşırı güçlü olan Radiant olanlarla değiştirmesinin nedeni budur.

Önümüze gelen set ortası değişiklikleriyle, 3-6 turda Radiant cephaneliğini ziyaret edeceğiz ve burada beş seçenek arasından bir öğe seçebileceğiz. Önemli güçleri muhtemelen bazı durumlarda oyunu bozacak ve Riot bu olayı oyuncu başına oyun başına sadece bir öğeyle sınırlamaya karar verdi.

Bize bu eşyaların gücü hakkında bir fikir vermek için Riot Games, Radiant cephaneliğinde neler beklediğine dair üç örnek verdi. Radiant Rabadon'un Deathcap'i 100 Yetenek Gücü sağlar, Radiant Quicksilver yüzde 30 saldırı hızı artışı ve 30 saniye CC bağışıklığı sağlarken Radiant' Banshee'nin Pençesi tüm ekibin bir düşman yeteneğini bloke etmesine ve 200 HP kazanmasına izin verir.

Genel olarak, meta olarak kesinlikle ihtiyaç duyacağımız set sarsıntısı şimdiye kadar iyi kurulmuş ve TFT'de tazeleyiciler her zaman memnuniyetle karşılanmaktadır.