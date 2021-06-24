Gölgede 35, güneşte 50 derece! Antika termometre ile Şanlıurfa sıcağını ölçtü - Son Dakika

Şanlıurfa'ya yaşayan bir vatandaş, hava sıcaklığını ölçmek için ilginç bir yol seçti. Dijital termometre yerine babadan kalma antika termometreyi yanına alıp Balıklıgöl'e giden 60 yaşındaki İsmail Tiryakioğlu, hem gölgede hem de güneşin altında Şanlıurfa sıcağını ölçtü.

GÖLGEDE 35 DERECE

Kronik hastalığı olduğu için doktorun sıcak havada dışları çıkmaması gerektiğini tavsiye ettiğini söyleyen Tiryakioğlu, "Hava çok sıcak, kronik rahatsızlığım olduğu için doktorum sıcak havalarda dışarı çıkmamamı söyledi. Özellikle saat 10.00 ile 15.00 arası ben de hava sıcaklığını merak ederek başıma havlu sarıp çıktım. Kız kardeşim yaz ayında Şanlıurfa havasının çok sıcak olduğunu bildiğinden güneşten korunmam için Hacdan gelirken bana başıma takmam için şemsiye getirmişti. Ben şu anda onu kullanmak istemedim çünkü havlu ile yetiniyorum. Buraya gölgelenmek için geldim ve babamdan kalma bir termometre cihazım vardı. Hava sıcaklığını net ölçmek için onu da yanımda getirdim. Şu anda ağaç altında, gölgede 35 - 40 derece. Şimdi güneşe çıkartacağım ve hep birlikte kaç derece olduğunu görelim" dedi.

GÜNEŞTE 15 DERECE FARK ETTİ

Tiryakioğlu daha sonra termometreyi alıp güneşte ölçüm yaptı. Gölgede yaklaşık 35 derece olan hava sıcaklığının güneşte ise yaklaşık 50 dereceye çıktığı görüldü.