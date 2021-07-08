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Gölgede kalmak güneşten korumuyor - Son Dakika

Gölgede kalmak güneşten korumuyor

08.07.2021 09:27
Gölgede kalmak güneşten korumuyor, System.String[]

Yazın açık havada gölgede oturmanın güneşin etkilerine karşı yalancı bir güven hissi verdiği uyarısında bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Nalan Saraç, "Gölgede kalmak, güneşin zararlı etkilerinden tam olarak korumaz. Kum ve denizin güneş ışıklarını yansıtacağı akılda tutulmalıdır.

Yazın açık havada gölgede oturmanın güneşin etkilerine karşı yalancı bir güven hissi verdiği uyarısında bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Nalan Saraç, "Gölgede kalmak, güneşin zararlı etkilerinden tam olarak korumaz. Kum ve denizin güneş ışıklarını yansıtacağı akılda tutulmalıdır. 11.00-15.00 saatleri arası güneş ışınlarına maruz kalmak doğru değildir" dedi.

Güneşin yaşam için yararlı etkileri tartışmasız olsa da güneşten kaçınmak ya da güneşle sınırlı temasta bulunmak, sağlık açısından büyük önem taşıyor. Yaz mevsiminde güneş ışınlarının deniz, havuz gibi nedenlerle cildi daha fazla yıprattığını vurgulayan Liv Hospital Samsun Dermatoloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Nalan Saraç, güneş ışığının cildin erken yaşlanmasını artıran en önemli faktör olduğunu belirtti.

UV IŞINI DERİ KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIR

Uzm. Dr. Nalan Saraç, "Cildimiz, vücudumuzu güneş ışığına ve zararlı kimyasallara karşı koruyan, enfeksiyonu önleyen, D vitamini üreten bir kalkan gibi görev görmektedir. UV ışını derideki kollajen ve elastik dokuya zarar verir. Kollajen yapısını bozar ve sarkmaya neden olur. Ayrıca ciltte istenmeyen lekeler, çiller oluşmasına yol açar, hatta deri kanseri oluşum riskini de artırır. Nikotin, alkol, kötü beslenme, düzensiz uyku gibi etkenlerle de cildin yapısı bozulabilir. Cilt daha fazla kurur ve mat görünüm alır" diye konuştu.

ESAS KURAL CİLDİ TEMİZ TUTMAK

Cilt bakımında esas kuralın, cildin yapısına uygun temizleyicilerle cildin temizlenmesi, nemlendirilmesi ve güneşten korunması olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Nalan Saraç, "Deriye ulaşan güneş ışınlarının bir kısmı yansır bir kısmı da deri tarafından emilir. Bu nedenle koruyucu önlemlerin hepsi birlikte uygulanmalıdır. Bronzlaşma derinin kendini koruma yöntemidir. Deri ne kadar bronz ise o kadar hasar almış demektir" şeklinde konuştu.

KUM VE DENİZ GÜNEŞ IŞINLARINI YANSITIR

Yaz aylarında herkesin güneş koruyucu ürünleri kullanması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Nalan Saraç, şu uyarılarda bulundu: "Güneşten korunmak için sıkı dokunmuş, açık renkli giysiler giyilmeli, geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Gölgede kalmak, güneşin zararlı etkilerinden tam olarak korumaz. Kum ve denizin güneş ışıklarını yansıtacağı akılda tutulmalıdır. 11.00-15.00 saatleri arası güneş ışınlarına maruz kalmak doğru değildir."

GÜNEŞE ÇIKMADAN 20 DAKİKA ÖNCE GÜNEŞ KORUYUCU KULLANIN

Güneş koruyucuların UV ışınlarını emme, yansıtma ve dağıtma yolu ile deriye ulaşmasını engellediğini belirten Uzm. Dr. Nalan Saraç, "Güneş koruyucu kremlerin etkinliğini güneş koruma faktörü (SPF) belirler. Yaz aylarında en az 30 koruma faktörlü kremler uygun olacaktır. Güneşten koruyucu kremler güneşe çıkmadan 20 dakika önce uygulanmalı ve güneşte geçirilen 2 saat sonunda ve yüzme gibi ağır terlemeye sebep olan aktivitelerden sonra tekrar uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Gölgede kalmak güneşten korumuyor

Liv Hospital, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gölgede kalmak güneşten korumuyor - Son Dakika


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