Son Dakika Haberleri: Gölgede kitap okuyacağım
Son Dakika Magazin Haber

Gölgede kitap okuyacağım

1 saat önce

Elindeki kitaplarla dikkat çeken oyuncu, "Güzel, serin ve gölge bir yer bulursam kitap okuyacağım. Hava mis gibi" dedi.

Gölgede kitap okuyacağım, System.String[]
Elindeki kitaplarla dikkat çeken oyuncu, "Güzel, serin ve gölge bir yer bulursam kitap okuyacağım. Hava mis gibi" dedi.
Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rapçi Travis Scott, sevgilisi Kylie Jenner'a 2,8 milyon TL değerinde kolye hediye etti
Hamilelik kilolarıyla gündem olan Fahriye Evcen'e ünlü isimlerden destek mesajı yağdı Şarkıcı Mr Jade, ormanda yaptığı sporla Rocky'e benzetildi Oyuncu Billur Kalkavan'dan olay yaratacak sözler: Çocuk hayatına bela sokmak demek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 21:51:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölgede kitap okuyacağım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]