Gölgede kitap okuyacağım
1 saat önce
Elindeki kitaplarla dikkat çeken oyuncu, "Güzel, serin ve gölge bir yer bulursam kitap okuyacağım. Hava mis gibi" dedi.
Elindeki kitaplarla dikkat çeken oyuncu, "Güzel, serin ve gölge bir yer bulursam kitap okuyacağım. Hava mis gibi" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:07
Rapçi Travis Scott, sevgilisi Kylie Jenner'a 2,8 milyon TL değerinde kolye hediye etti Hamilelik kilolarıyla gündem olan Fahriye Evcen'e ünlü isimlerden destek mesajı yağdı Şarkıcı Mr Jade, ormanda yaptığı sporla Rocky'e benzetildi Oyuncu Billur Kalkavan'dan olay yaratacak sözler: Çocuk hayatına bela sokmak demek