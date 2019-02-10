Son Dakika Haberleri: Gölgenin Efendisi

Gölgenin Efendisi

1 saat önce

Bursalı hayali 20 yıldır Karagöz perdesine tasvir hazırlıyor.

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Bursalı hayali 20 yıldır Karagöz perdesine tasvir hazırlıyor. Kendi çizdiği karakterleri kendisinin kesip boyadığını anlatan Ufuk Durmaz, Karagöz-Hacivat geleneğini devam ettirmeye çalıştığını söyledi.

63 yaşındaki Karagöz - Hacivat hayalisi Ufuk Durmaz, kendi hazırladığı tasvirleri gölge perdesinde kendisi oynatıp aynı zamanda da seslendiriyor. Çocukluk çağlarında Bursa'daki eski Şelale Çay Bahçesi'ne gelen Karagöz - Hacivat ustalarını izleyerek bu işe başladığını anlatan Durmaz, "Yıllar içinde kendimi geliştirip hayali oldum, zamanla tasvir yapmayı da kendim öğrendim. Geleneğimizi, kültürümüzü çocuklarımıza, halkımıza tanıtıyorum" dedi.

Karagöz-Hacivat'ın Bursa'da Ulucami'de çalışan işçiler olarak bilindiğini, aslında Orhan Camii'nde çalıştıklarını belirten Ufuk Durmaz, "Karagöz-Hacivat, Orhan Camii'nin inşaatı sırasında çokça gösteri yaparmış. Gösteriler padişahın kulağına gitmiş. Cami inşaatının gecikmesine sinirlenen padişah Hacivat ile Karagöz'ü idam ettirmiş. Orhan Camii'nde ustalık yapan Şeyh Halim Küşteri, Hacivat ile Karagöz'ün ayakkabılarından tasvirlerini yaparak perde önünde gölge gösterisi yapmış. Bu gösteri padişahın ilgisini çekince hata yaptığını düşünüp 'Dünya döndükçe Hacivat ile Karagöz perdede canlı kalsınlar' diyerek gölge oyununun günümüze kadar gelmesine vesile olmuş" dedi.

Durmaz Karagöz-Hacivat haricinde yine kendisinin hazırlayıp oynattığı Bebe Ruhi, Zenne, Çelebi, Oduncu Himmet tasvirlerini de tanıttı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:59 Kaynak: İHA

Çay, Çocukluk, Bursa, Güncel
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