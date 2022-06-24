Gölhisar'da öğrencilerin sahnelediği tiyatro oyunu beğenildi - Son Dakika
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Gölhisar'da öğrencilerin sahnelediği tiyatro oyunu beğenildi

24.06.2022 13:22
Gölhisar'da öğrencilerin sahnelediği tiyatro oyunu beğenildi

Burdur'un Gölhisar ilçesinde ortaokul öğrencileri "Ah şu gençler" adlı tiyatro oyununu sergiledi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde ortaokul öğrencileri "Ah şu gençler" adlı tiyatro oyununu sergiledi.

Burdur Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu tiyatro ekibinin, Gölhisar Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda sahnelediği yazar Turgut Özakman'a ait müzikal, katılımcıların beğenisini topladı.

Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, öğrencilerin sergiledikleri oyunla hem duygulandırdıklarını hem de güldürdüklerini belirtti.

Oyunu yöneten Türkçe Öğretmeni Osman Yetkin de öğrencilerin çok yetenekli olduğunu ve kısa sürede başarılı bir oyunu sahneye taşıdıklarını söyledi.

Oyunda çocukların ve gençlerin büyükleriyle kurdukları iletişimi doğru ve yanlış yönleriyle mizahi bir şekilde anlattığını dile getiren Yetkin, oyunun sergilenmesinde destekte bulunanlara teşekkür etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Turgut Özakman, Gölhisar, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölhisar'da öğrencilerin sahnelediği tiyatro oyunu beğenildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölhisar'da öğrencilerin sahnelediği tiyatro oyunu beğenildi - Son Dakika
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