Gölhisar'da Paramedikler Günü Etkinliği
3 saat önce
Burdur'un Gölhisar ilçesinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri, Paramedikler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Burdur
'un Gölhisar
ilçesinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri, Paramedikler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Okulun konferans salonunda mesleğin tanıtılması ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Öğretim Görevlisi Fulya Sağ Kara, "İlk ve Acil Yardım Programı, 2 yıllık bir önlisans programı olmasına rağmen, yapılan iş hayat kurtarma olduğundan önemli ve ciddi bir meslektir." dedi.
Etkinlikte Gölhisar 112 Acil İstasyonunda görevli personeller paramedik mesleği hakkında bilgi verdi.
Programın sonunda öğrenciler, temsili olarak kaza yapan bir vatandaşa müdahale etti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:10 Kaynak: AA
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