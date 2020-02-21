Gölhisar'da Valiliğin uyuşturucu ile mücadele projesi tanıtıldı - Son Dakika

Burdur'un Gölhisar ilçesinde Burdur Valiliğince uyuşturucu bağımlılığına karşı yürütülen "Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum" projesi üniversite öğrencilerine tanıtıldı.

Gölhisar Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. Firdevs Savi Çakar, üniversite olarak projede yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Projede ilk olarak madde bağımlığının genel yapısı, yapılan çalışmaların hangi aşamada olduğu ve dünyada bu konuda neler yapıldığı ile ilgili bir takım araştırmalar yaptıklarını belirten Çakar, "Çalışmalarımızı üç aşamada yürütmekteyiz. İlk aşamada maddi bağımlılığı konusunda belirlenen hedef kitleyi farkındalık eğitimine tabi tutuyoruz. Bu aşamanın ardından risk grupları belirleyerek, bunların arasından özel gruplar oluşturuyoruz. Son aşamada ise, gruplarda belirlenen ve tedavi sürecini kabul eden bağımlılara projemiz kapsamında yol haritası çiziyoruz." şeklinde konuştu.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Sevinç Sütlü de Burdur Valiliği Açık Kapı Birimi'ne kendi irade ve istekleri ile müracaat ederek uyuşturucudan ve bağımlılıktan kurtulmak isteyenlerin Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Uyuşturucu ile Mücadele Birimince takibinin yapıldığını anlattı.

Sütlü, bağımlılık sürecinin tıbbi açıdan takip edilerek eş zamanlı olarak bağımlının hem kendisine hem de ailesine psikolojik ve sosyal destek verildiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Proje başlangıcından itibaren bugüne kadar kendi istek ve iradeleriyle projeye dahil olan 124 uyuşturucu bağımlısının tedavi süreçleri başladı. Tıbbi tedavide belirli seviyeye gelip madde kullanmayan bağımlılar proje kapsamında İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 6 ay süreyle kamuda işe yerleştiriliyor Bu süreci de başarıyla tamamlayanlar kalıcı düzenli bir iş hayatına adım atmaları sağlanıyor."