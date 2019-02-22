Gölhisar Enginarı Türkiye'de Bir Marka Olacak

Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti (DP) Başkan Adayı M. Mesut Özakcan, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti (DP) Başkan Adayı M. Mesut Özakcan, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Gölhisar Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Özakcan, mahalle halkına enginar festivali sözü vererek Gölhisar enginarını marka haline getireceklerini kaydetti.



Gölhisar Mahalle sakinleri ile buluşan Başkan Özakcan, Dalama'da tandır, Gölhisar'da da enginar festivali yapacaklarını söyledi. Dalama tandırını tüm dünyaya tanıtmak için coğrafi işaret belgesi aldıklarını kaydeden Özakcan, "Göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana birçok mahallemizde çeşitli etkinlikler organize ettik. Yukarı Kayacık Mahallemizde kiraz, Umurlu Mahallemizde de erik festivalleri düzenledik. Dalamada da daha önceki dönemlerde yapılan domates festivalini devam ettirecektik ancak, bölgemizde domatesin geri planda kaldığını onun yerine tandırın öne çıktığını gördük. Dalama tandırının coğrafi işaret belgesini de alarak tandırımızın dünyaya tanıtmak adına girişimlerde bulunduk. Gölhisar Mahalle Muhtarımız Bülent Yalçın'ın da enginar için coğrafi işaret belgesi için girişimleri oldu. Bu tescil girişimini takip ederek, enginarımız için de belgemizi en kısa zamanda almak için çalışmalar yapacağız" dedi.



"Şehitlerimiz varken, festival yapamazdık"



Tandır ve enginar festivali yapmayı planladıkları dönemde sıkça tüm Türkiye'yi derinden üzen şehit haberleri geldiğini kaydeden Özakcan, "Dalama'da tandır Gölhisar'da da enginar festivali yaparak Türkiye'ye ürünlerimizi tanıtacaktık. Ancak o günlerde çok sayıda şehidin olduğu terör olayları yaşandı. Türkiye'de böylesine bir acı yaşanırken eğlenceli etkinlikler, festivaller yapmayı uygun görmedik ve festival programlarımızı iptal ettik. Önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde halkımızın desteği ile tekrar göreve geldiğimizde bu festivallerimizi gerçekleştireceğiz ve enginarımız Türkiye'de bir marka olacak" diye konuştu. - AYDIN

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